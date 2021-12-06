За минувшие сутки в стране зарегистрированы 1312 пациентов с COVID-19
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За минувшие сутки в стране зарегистрированы 1312 пациентов с COVID-19, выписаны 1126.
С начала пандемии в Беларуси всего были зарегистрированы 665 125 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 654 тыс. пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За минувшие сутки выполнено 14 523 теста. Всего в стране проведено 10 539 713 тестов.
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