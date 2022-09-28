За хищение, превышение служебных полномочий и насилие экс-директор учреждения спецобразования приговорена к лишению свободы на 3 года

Прокуратура города Бобруйска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Щ., которая ранее занимала должность директора одного из учреждений среднего специального образования города Бобруйска.

Обвиняемой инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) и ч.3 ст.426 УК ((превышение служебных полномочий), сопряженное с насилием).

Установлено, что обвиняемая Щ. злоупотребляла служебными полномочиями директора Учреждения. Так она, желая завладеть денежными средствами Учреждения под видом получения заработной платы преподавателя без проведения учебных занятий, издала приказы о разрешении ей выполнения в рабочее время педагогической деятельности. Затем лично вносила в журналы учебных занятий за 2020/2021 и 2021/2022 учебные годы заведомо ложные сведения о проведенных ею занятиях, на основании которых иным уполномоченным лицом были внесены заведомо ложные сведения о количестве часов проведенных занятий в табели учета часов учебной работы преподавателей. После чего Щ., лично утвердила вышеуказанные табели и предоставила их в бухгалтерию Учреждения для последующего начисления и выплаты заработной платы.

На основании вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные сведения, Щ. незаконно начислены и выплачены в качестве заработной платы по должности преподавателя денежные средства в общей сумме 723 рубля 63 копейки, что составляет 22,61 базовых величин, которыми она завладела и расходовала на личные нужды, чем причинила Учреждению материальный вред в указанной сумме.

Кроме того Щ., работая в той же должности, умышленно совершила заведомо незаконные действия, явно выходящие за пределы прав и предоставленных ей полномочий, с применением физического насилия.

В нарушение ст.25 Конституции Республики Беларусь, гарантирующей, что никто не должен подвергаться жестокому либо унижающему достоинство обращению или наказанию, а также ст.41 Конституции Республики Беларусь, гарантирующей право на здоровые и безопасные условия труда, Щ. в сентябре 2021 года, находясь в одном из кабинетов Учреждения, в ходе разбирательства с подчиненным ей по службе П. по поводу того, что последний ненадлежащим образом выполнил порученную ему работу, использовала неприемлемые и недозволенные методы руководства при организации деятельности подчиненных работников. Обвиняемая Щ. неоднократно, громко высказывала оскорбления в адрес П., содержащие неприличную и унизительную для человека оценку его личности, после чего нанесла ему не менее двух ударов твердой пластиковой папкой по лицу, причинив П. телесные повреждения в виде ушиба носа, относящиеся к телесным повреждениям, не повлекшим за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности.

В результате вышеуказанных противоправных действий Щ., причинен существенный вред государственным и общественным интересам в виде дискредитации деятельности и подрыва престижа государственного учреждения образования и авторитета его руководителя.

С учетом позиции государственного обвинителя 16.09.2022 судом Бобруйского района и города Бобруйска постановлен обвинительный приговор в отношении обвиняемой Щ., которая признана виновной по всем эпизодам совершенных преступлений и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима без штрафа с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, сроком на 3 года.

Прокуратура города Бобруйска