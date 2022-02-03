За год на дорогах области зарегистрировано 66 ДТП с участием пешеходов в темное время суток

Каждый житель населенного пункта, будь это город или сельская местность, является пешеходом, а значит - самым массовым участником дорожного движения. Даже при регулярной эксплуатации личного автомобиля, периодически возникают ситуации, когда человек покидает свой транспорт. Тогда он становится пешеходом, который должен строго соблюдать действующие ПДД. Эти правила знакомы с детства, но некоторыми они забыты, а кто-то просто их игнорирует. А если к нарушениям мер дорожной безопасности добавить неблагоприятные условия в виде ненастной и пасмурной погоды, ранних сумерек и дождей, то дорожно-транспортные происшествия не заставят себя долго ждать.

Только за прошлый год на дорогах области с участием пешеходов зарегистрировано130 дорожно-транспортных происшествий, из которых 66 ДТП произошло в темное время суток: 18 человек погибло, 115 получили травмы.

В зимний период люди предпочитают носить немаркую одежду темных тонов, а идти - не по обочине, а по трассе, тем самым подставляя свою жизнь под удар автомобиля. Ведь законы физики никто не отменял, и водитель, увидев пешехода в нескольких метрах, не успевает среагировать и избежать наезда. Поэтому использование пешеходами световозвращающих элементов в темное время суток либо в условиях непогоды остается одним из действенных способов обезопасить себя на дороге. Обозначенный пешеход виден в ближнем свете фар на расстоянии 140-150 метров, в дальнем – 300-400 метров. И у водителя есть время предотвратить наезд, т.е. снизить скорость и быть более внимательным. Пешеход должен располагать фликер в том месте, где он будет хорошо виден для водителей.

Самые опасные категории пешеходов – дети, пожилые люди, а также люди в нетрезвом состоянии. Если водитель заметил возле проезжей части какую-то из этих категорий пешеходов, необходимо быть готовым к самому непредсказуемому. Водителю нужно привлечь внимание такого пешехода, поморгать фарами, посигналить, а может, даже произвести экстренное торможение. Также очень важно учитывать, что на автодорогах, прилегающих к населенным пунктам, велика вероятность внезапного появления на проезжей части пеших участников движения или велосипедистов.

Выполняя требования ПДД, пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, а при их отсутствии по обочинам. В местах, где отсутствуют вышеуказанные элементы дороги, пешеходы могут двигаться по краю проезжей части навстречу потоку транспортных средств, чтобы видеть приближающийся автомобиль и своевременно уступить ему дорогу. В таких случаях пешеход должен идти как можно ближе к краю проезжей части, чтобы занимать минимальное пространство и не препятствовать движению транспортных средств.

Пересекать проезжую часть дороги пешеходы должны по пешеходным переходам. В случае их отсутствия на перекрестках необходимо двигаться по линии тротуаров и обочин, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен. Перед тем, как выйти на проезжую часть пешеход должен убедиться в отсутствии приближающегося транспорта.

Госавтоинспекция призывает граждан не оставаться в стороне и сообщать по телефону 102 о фактах нахождения на дороге нетрезвых пешеходов или велосипедистов, поведение которых небезопасно и требует принятия безотлагательных мер по их удалению с проезжей части. Возможно, именно ваш звонок поможет упредить беду и избежать трагедии.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома