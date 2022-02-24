За два дня досрочного голосования на республиканском референдуме явка граждан составила 14,53%. Такие данные сообщили в ЦИК.



В Брестской области получили бюллетени 14,98% граждан от общего числа включенных в списки участников референдума, в Витебской – 14,55%, в Гомельской – 17,86%, в Гродненской – 10,89%, в Минской – 14,88%, в Могилевской – 15,10%, в Минске – 12,80%.

Напомним, досрочное голосование проходит по 26 февраля включительно. Участки для голосования будут открыты с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. Официального подтверждения причин, по которым человек не может проголосовать в основной день, не нужно.

Центральная комиссия напоминает: граждане, которые зарегистрированы в одном месте, а проголосовать хотят по месту проживания, должны предъявить членам участковых комиссий документ, который подтверждает место проживания. Участковая комиссия рассмотрит каждый конкретный случай и примет решение.