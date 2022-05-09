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«За дело, за право!» Адвокаты в специальном выпуске к празднику Великой Победы на Zefir FM. Говорим о ветеранах

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«За дело, за право!» Адвокаты в специальном выпуске к празднику Великой Победы на Zefir FM. Говорим о ветеранах

Сегодня в 16.00 в эфире Zefir.fm - программа "За дело! За право!" 

Адвокаты Ольга Маевская и Дмитрий Шелепов расскажут о льготах для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, об изменениях в законодательстве, о геноциде и пр.

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