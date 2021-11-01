«За дело! За право». Адвокаты на Zefir FM информируют автовладельцев

Вчера, 31 октября, мы отметили один из профессиональных праздников - День автомобилиста. Наша программа сегодня именно для Вас, уважаемые

автомобилисты и автовладельцы.

Сегодня в программе «За дело! За право» мы с адвокатами Ольгой Маевской и

Дмитрием Шелеповым будем разбираться во всех тонкостях закона. Будет интересно владельцам автомобилей и

водителям, но уверена, что и остальные слушатели узнают практически бесценную информацию. После выпуска новостей в 17.00

Ведущая Лилия Шайхова и адвокаты Ольга Маевская и Дмитрий Шелепов помогут разобраться в тонкостях трудового права. Zefir – 95.4 FM.