«За дело! За право». Адвокаты на Zefir FM говорят о референдуме, обсуждают преступления, связанные с наркотиками

Сразу две темы обсудит сегодня, 21 февраля, Лилия Шайхова с юристами Ольгой Маевской и Дмитрием Шелеповым в программе «За дело, за право!» сразу после новостного выпуска в 17.00.

Поговорим о предстоящем референдуме по изменениям и дополнениям в Конституцию Республики Беларусь.

А затем, вместе с гостем программы, Николаем Андрющенко, следователем по ОВД Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь, обсудим профилактику преступлений, связанных с наркотиками.

Zefir – 95.4 FM.