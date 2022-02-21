«За дело! За право». Адвокаты на Zefir FM говорят о референдуме, обсуждают преступления, связанные с наркотиками
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Сразу две темы обсудит сегодня, 21 февраля, Лилия Шайхова с юристами Ольгой Маевской и Дмитрием Шелеповым в программе «За дело, за право!» сразу после новостного выпуска в 17.00.
Поговорим о предстоящем референдуме по изменениям и дополнениям в Конституцию Республики Беларусь.
А затем, вместе с гостем программы, Николаем Андрющенко, следователем по ОВД Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь, обсудим профилактику преступлений, связанных с наркотиками.
Zefir – 95.4 FM.
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