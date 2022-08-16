За cутки 200 граждан Украины прибыли в Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Граждане Украины продолжают прибывать в Беларусь транзитом через страны ЕС. Белорусская сторона оказывает им всю необходимую помощь", - рассказали в ГПК.