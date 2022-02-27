За будущее Беларуси! Жители Бобруйска, недавно получившие гражданство нашей страны, принимают участие в республиканском референдуме

На участок для голосования №2, который расположился в здании 2-й гимназии, исполнить свой гражданский долг пришла Елена Куркоид с семьей. На прошлой неделе молодая женщина стала гражданкой нашей страны, так что участие в республиканском референдуме для нее знаковое событие.

В 2014 году Елена приехала в Бобруйск с мужем Сергеем и сыном Димой из города Горловки Донецкой области из-за военных действий на Донбассе. В нашем городе им оказали помощь Красный Крест и неравнодушные люди. Женщина сразу нашла работу – она трудится медсестрой в городской поликлинике №1. На завод ТДиА устроился супруг Елены, а сына определили в 12-ю школу.

– Я чувствую, что стала гражданкой Беларуси, ждала этого несколько лет, и благодарна Президенту за помощь. Сегодня я отдаю голос за будущее страны, которая очень гостеприимно приняла нас. Желаю, чтобы у нас всегда царили мир, благополучие и процветание, – говорит Елена Куркоид.

Скоро получить паспорт должен и супруг Елены – сейчас его документы находятся на рассмотрении. Сергей пришел поддержать жену в таком важном для нее выборе.

– Мы довольны тем, как сложилась наша жизнь в Беларуси. Благодарны государству и всем людям, которые проявили участие в нашей судьбе, – отмечает Сергей.

На память о важном событии председатель комиссии вручила Елене открытку с государственной символикой.

К слову, на участке для голосования №2 зарегистрированы 2537 человек. Бобруйчане проявляют активную гражданскую позицию. Обстановка на участке спокойная и доброжелательная. Атмосферу праздника создает живое выступление народного казачьего ансамбля «Вольница».