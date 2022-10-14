За 9 месяцев в Могилевской области произошло 550 пожаров

За 9 месяцев текущего года в Могилевской области произошло 550 пожаров (в 2021 году – 592), погибло 58 человек (в 2021 году – 71 человек), в том числе 1 ребенок. Пострадало 46 человек, в том числе 3 ребенка. В результате пожаров уничтожено 113 строений, 40 единиц техники, 306 тонн грубых кормов.

Основными причинами возникновения возгораний стали:

неосторожное обращение с огнём – 209 пожаров (в 2021 – 212 пожаров);

нарушение правил устройства и эксплуатации отопительного оборудования – 92 пожара (в 2021 – 109 пожаров);

нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 142 пожара (в 2021 – 161 пожар);

детская шалости с огнем – 12 пожаров (в 2021- 11 пожаров);­

нарушение правил эксплуатации газовых устройств – 5 пожаров (в 2021- 7 пожаров).

В жилом фонде произошло 439 пожаров (в 2021 – 505 пожаров). Основная категория погибших - пенсионеры (38%) и неработающие (36% из общего числа погибших). 60 % в момент возникновения пожара находились в состоянии алкогольного опьянения. 209 пожаров произошло из-за неосторожного обращения с огнем, как правило, при курении. По этой причине оборвалась жизнь 51 человека.

Спасатели призывают беречь себя и дом от огненной беды:

- не курите в постели (а лучше вообще не курите)

- не допускайте неосторожности с огнем

- используйте исправные электроприборы

-уходя, выключайте электричество

- эксплуатируйте исправные печи и теплогенерирующие устройства

- обучайте правилам безопасности детей!

Берегите себя!