Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Профилактика

За 9 месяцев в Могилевской области произошло 550 пожаров

0 0

За 9 месяцев в Могилевской области произошло 550 пожаров

За 9 месяцев текущего года в Могилевской области произошло 550 пожаров (в 2021 году – 592), погибло 58 человек (в 2021 году – 71 человек), в том числе 1 ребенок. Пострадало 46 человек, в том числе 3 ребенка. В результате пожаров уничтожено 113 строений, 40 единиц техники, 306 тонн грубых кормов.

Основными причинами возникновения возгораний стали:

  • неосторожное обращение с огнём – 209 пожаров (в 2021 – 212 пожаров);
  • нарушение правил устройства и эксплуатации отопительного оборудования – 92 пожара (в 2021 – 109 пожаров);
  • нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 142 пожара (в 2021 – 161 пожар);
  • детская шалости с огнем – 12 пожаров (в 2021- 11 пожаров);­
  • нарушение правил эксплуатации газовых устройств – 5 пожаров (в 2021- 7 пожаров).

В жилом фонде произошло 439 пожаров (в 2021 – 505 пожаров). Основная категория погибших - пенсионеры (38%) и неработающие (36% из общего числа погибших). 60 % в момент возникновения пожара находились в состоянии алкогольного опьянения. 209 пожаров произошло из-за неосторожного обращения с огнем, как правило, при курении. По этой причине оборвалась жизнь 51 человека.

Спасатели призывают беречь себя и дом от огненной беды:

- не курите в постели (а лучше вообще не курите)

- не допускайте неосторожности с огнем

- используйте исправные электроприборы

-уходя, выключайте электричество

- эксплуатируйте исправные печи и теплогенерирующие устройства

- обучайте правилам безопасности детей!

Берегите себя!

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2022 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »