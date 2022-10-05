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Происшествия

За 9 месяцев в Могилевской области произошло 550 пожаров

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За 9 месяцев в Могилевской области произошло 550 пожаров

В Могилевской области за 9 месяцев произошло 550 пожаров, 439 из которых в жилом секторе.

Как сообщила старший инспектор областного УМЧС Ольга Нехороших, 209 пожаров произошло из-за неосторожного обращения с огнем, как правило, при курении. По этой причине оборвалась жизнь 51 человека.

По материалам mogilevnews.by.

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