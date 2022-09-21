За 8 месяцев в Могилевской области в эксплуатацию введено 136,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья

1,326 тыс. новых квартир построено организациями всех форм собственности за январь – август нынешнего года. Об этом сообщили в главном статистическом управлении Могилевской области.

Как рассказали в управлении, в эксплуатацию введено 136,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 46,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 33,8% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 39,9 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 52,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 38,5% от общего ввода по региону.