Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

За 8 месяцев в Могилевской области в эксплуатацию введено 136,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья

mogilev-region.gov.by 3 0

За 8 месяцев в Могилевской области в эксплуатацию введено 136,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья

1,326 тыс. новых квартир построено организациями всех форм собственности за январь – август нынешнего года. Об этом сообщили в главном статистическом управлении Могилевской области.

Как рассказали в управлении, в эксплуатацию введено 136,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 46,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 33,8% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 39,9 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 52,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 38,5% от общего ввода по региону.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »