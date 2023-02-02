За 2022 год в Бобруйске введено в эксплуатацию 67,4 тыс. м² общей площади жилья. Рост составил более 41%
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В январе-декабре 2022 года в Бобруйске введено в эксплуатацию 67 406 квадратных метров общей площади жилья, в том числе с государственной поддержкой, сообщает Bobrlife.
Такие данные опубликованы 30 января 2023 года Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь в статистическом бюллетене о социально-экономическом развитии регионов страны.
Согласно опубликованным данным, рост в процентном соотношении по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 41,8%: в январе-декабре 2021 года в городе на Березине ввели в эксплуатацию 47 508 квадратных метров общей площади жилья, в том числе с господдержкой.
Виктор ЧАБАН.
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