Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Город

За 2022 год в Бобруйске введено в эксплуатацию 67,4 тыс. м² общей площади жилья. Рост составил более 41%

7 0

За 2022 год в Бобруйске введено в эксплуатацию 67,4 тыс. м² общей площади жилья. Рост составил более 41%

В январе-декабре 2022 года в Бобруйске введено в эксплуатацию 67 406 квадратных метров общей площади жилья, в том числе с государственной поддержкой, сообщает Bobrlife.

Такие данные опубликованы 30 января 2023 года Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь в статистическом бюллетене о социально-экономическом развитии регионов страны.

Согласно опубликованным данным, рост в процентном соотношении по сравнению с аналогичным периодом 2021 года  составил 41,8%: в январе-декабре 2021 года в городе на Березине ввели в эксплуатацию 47 508 квадратных метров общей площади жилья, в том числе с господдержкой.

Виктор ЧАБАН.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿