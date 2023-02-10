За 2022 год Могилевская область увеличила свой вклад в республиканский экспорт на 5,2 процента

Время нестандартных решений

Экономические вызовы 2022 года внесли существенные корректировки в планы социально-экономического развития регионов. Прежде всего они коснулись реального сектора экономики. Но благодаря слаженной работе органов власти, директорского корпуса, трудовых коллективов удалось нивелировать негативные последствия и в целом показать достойные результаты.

Вклад Могилевской области в республиканский экспорт по итогам 2022 года является положительным: 2483,3 млн долларов США, что на 5,2 процента больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Сальдо внешней торговли составило плюс 1013,5 млн долларов США.

Важнейшие предприятия области смогли увеличить объемы экспорта. Это ОАО «Бабушкина крынка» — управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка», ОАО «Молочные горки», ОАО «Могилевлифтмаш», ЗАО «Серволюкс Агро», ОАО «Белшина», СООО «Джокей Могилев» и др. Благодаря ускоренной адаптации менеджмента к новым экономическим условиям этим предприятиям удалось быстро изменить географию поставок, товарную номенклатуру экспорта и систему финансовых расчетов.

Показателен опыт ОАО «Могилевлифт­маш» (флагман экспорта в промышленности), а также ОАО «Бабушкина крынка» и ОАО «Могилевский мясокомбинат» — лидеров региона в переработке сельскохозяйственной продукции. Они смогли выработать понятные механизмы сотрудничества с российскими и китайскими партнерами, сохранив отношения с Западом как стратегически важным и уже наработанным направлением.

Так, ОАО «Бабушкина крынка» и ОАО «Могилевский мясокомбинат» максимально переориентировали схемы поставок с морского транспорта на железнодорожный, наладили работу по оплате контрактов в китайских юанях.

География экспортных поставок ОАО «Бабушкина крынка» еще пять лет назад включала пять стран, сегодня продукция поставляется в 25. Стратегически верно предприятием был выбран «восточный вектор»: Россия, Китай, Индонезия, другие страны Азии. В «санкционном» 2022 году ОАО «Бабушкина крынка» открыло собственное представительство в г. Гуанчжоу (КНР), поставки в Китай постоянно увеличиваются. В прошлом году прирост экспорта составил 20 процентов, основными позициями стали сухое молоко и сухая молочная сыворотка.

­

Наличие обширной дилерской сети ОАО «Могилевлифтмаш» позволило предприятию в кратчайшие сроки занять оставленные европейцами ниши на рынке Российской Федерации, выйти на уровень продаж начала 1990-х. До развала СССР на союзный рынок завод поставлял 14 042 лифта в год. В 2022 году было выпущено 12 400 лифтов, на рынок Российской Федерации поставлено 9700. Могилевские лифты заняли 23 процента российского рынка.

Видится, что работа отраслевых министерств и концернов в текущем году должна выстраиваться по пути консолидации и обмена опытом, быть живой и динамичной: каждому есть что сказать и есть что услышать. Все участники рынка должны осознать, что одинакового решения «для вчера» и «для завтра» не существует. Экономические показатели Могилевщины подтверждают, что справляться с вызовами сегодняшнего дня — вполне решаемая задача.

По материалам mogilev-region.gov.by