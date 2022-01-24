Эпидситуация по ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь по состоянию на 1 января 2022 года

За 2021 год зарегистрировано 1496 новых случаев ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости остался на уровне 2020 года и составил 16,0 случая на 100 тысяч населения, что на уровне показателя заболеваемости (2020 год –15,2 случая на 100 тысяч населения). Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы населения, однако, основная доля граждан, у которых впервые выявляют вирус, – люди старше 30 лет. 84,4% из числа зарегистрированных за 2021 год случаев ВИЧ – старше 30 лет.

По кумулятивным данным (1987-01.01.2022) основным путем заражения является половой (66,8%), доля парентерального пути передачи ВИЧ (при внутривенном введении наркотических веществ) составляет 31,1%. За 2021 год удельный вес лиц, инфицирование которых произошло половым путем, составляет 82,9%, доля парентерального пути передачи ВИЧ – 14,8%.

В общей структуре ВИЧ-инфицированных лиц преобладают мужчины (60,7%), доля женщин составляет 39,3%. Удельный вес женщин, вовлеченных в эпидемический процесс по ВИЧ-инфекции за 2021 год, составил 38,1%.

В социальной структуре ВИЧ-инфицированных лиц, впервые выявленных за 2021 год, 41% составляют лица рабочих специальностей и служащие, 33% – лица без определенной деятельности, 10,4% – лица из мест лишения свободы.