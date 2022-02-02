За 2021 год субъекты малого и среднего бизнеса Могилевской области уплатили в бюджет 614 млн. рублей или 38,5% от общих поступлений. Об этом сообщает пресс-центр инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области.

По сравнению с прошлым годом поступления в бюджет увеличились на 9,7% или на 54,4 млн. рублей в фактическом исчислении.

Рост поступлений от организаций составил 8% или 40,3 млн. рублей, от индивидуальных предпринимателей – 26,3% или 14 млн. рублей.

На 1 января 2022 года в Могилевской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 33,8 тыс. плательщиков, в том числе 26,4 тыс. индивидуальных предпринимателей, 7,4 тыс. – юридических лиц.