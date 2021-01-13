За 10 дней нового года интернет-мошенники похитили у бобруйчан более 12 тыс. рублей

Новый год наступил. Но, увы, первые десять дней не прибавили радости некоторым бобруйчанам. Несмотря на рекомендации милиции и банковских учреждений, они стали жертвами интернет-мошенников, лишившись денежных средств.

Вновь, то ли по наивности, то ли по не знанию, люди сами отдали свои деньги злоумышленникам. Среди пострадавших, как молодежь, так и люди пожилого возраста.

Только за 10 дней нового года бобруйчане лишились более 12 тыс. рублей.

Так, 2 января неизвестный под предлогом покупки детских вещей в Интернете похитил с карт-счета бобруйчанки 260 рублей. Днем позже, другая местная жительница, таким же образом, лишилась 410 рублей.

5 января неизвестное лицо, представившись сотрудником банка, похитило 688 рублей у 60-летнего рабочего. В другом аналогичном случае, пенсионерка назвала реквизиты своей банковской карточки и лишилась 1 420 рублей.

Также, пострадали еще двое пенсионеров, с карточек которых были сняты денежные средства в сумме 1552 и 820 рублей соответственно. Больше 4 тысяч не стало на банковской карточке 44-летней жители Бобруйска.

Осталась без денег и местная жительница, которая ранее потеряла банковскую карточку и не заблокировала ее. Только потом, когда на телефон стали приходить SMS о снятии денег в различных торговых объектах, женщина обратилась в милицию. Но, деньги в сумме 606 рублей с карточки, были уже похищены.

Сообщения о снятии денежных средств с использованием сети Интернет поступают в оперативно-дежурную службу часто. Правоохранители на них реагируют незамедлительно, проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастных лиц к совершению подобного рода преступлениям. Безусловно, таких преступлений может стать меньше, если люди будут более бдительными.

Важно! Не разговаривайте по телефону с незнакомыми вам людьми, представляющимися сотрудниками банка. Смело отключайте такой звонок, не продолжая разговор. Не сообщайте никому реквизиты своих банковских карточек. Берегите себя и свои деньги!