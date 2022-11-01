Юные радиотехники начинают с конструирования плат на картоне

Бывший дом офицеров, бывший БГЭУ… Ныне это здание переживает очередное перерождение. Мальчишки и девчонки с удовольствием посещают Центр дополнительного образования, приобретают полезные навыки, которые выручат в повседневной, творческой и профессиональной жизни. А главное, что здесь все занятия посещают по велению сердца. На этой неделе мы подробно рассказываем о направлениях, которые по душе больше мальчишкам, ведь в области объявлена неделя технического творчества «Юность. Интеллект. Будущее». Напомним, что именно в Бобруйске разнообразие технических направлений поражает масштабами, подбором педагогического состава и количеством жаждущих постичь все технические моменты, хитрости, тонкости.

Влад учится в 29-й школе и говорит, что все начинается с изучения. Пока не поймешь, что такое резистор, к столу не допустят: «Сначала делаем маленькие платы, которые легко объясняются, а потом уже на текстолите создаем что-то сложнее. Немного поупражнявшись, можно уже и дома что-то для мамы починить. Я пришел, чтобы научиться ремонтировать приборы. Мой дедушка электрик, я бы хотел пойти по его стопам. Покупаю книжки по электронике, хотя по физике мы начнем это изучать только через полгода».

Дмитрий учится в школе №9. Три года минуло с тех пор, как его заинтересовали ребята, которые ходят с паяльниками: «Дома есть паяльник, решил попробовать. Пришел сюда. Тут много объяснили, дали попробовать. Сначала на картоне, потом – на текстолите. Мне очень нравится что-то мастерить, чинить».

Стоит отметить, что дети приходят на занятия за полчаса. А стремятся они к Сергею Дубинскому. Педагог – не теоретик, а многоопытный практик, бывший военный и щедрый «транзистор» знаний.

– Вообще сейчас обучаю 16 ребят, – говорит Сергей Анатольевич. – Большинство не пропускает занятия. Принимаю лет с 11. И дело тут не в школьной физике, а в паяльниках. Руки не те – обязательно лезут трогать паяльник. Здесь мы изучаем азы электроники, принципы построения электронных схем, делаем простенькие платки. Со временем сложность плат увеличивается. Чем это поможет в жизни? Ребята научатся разбираться в схемах и осуществлять простейший ремонт техники. Многие потом выбирают соответствующую профессию.

В стороне скромно сидит парень 19 лет, зовут его Дмитрий. Приходит он на радиотехническое конструирование с 8-го класса. Парень немногословен, видно, что ему по душе возиться хоть целый день и что-то придумывать. С удовольствием демонстрирует нам качер Бровина нескольких размеров. Ток слегка покалывает ему пальцы, зажигает лампочки прямо в руках. Выглядит это немного волшебно, если не знать о физике ничего, но ребята Сергея Анатольевича смотрят на это явление живого электричества буднично, продолжают смешивать канифоль и припой – у них не так много времени на занятие по душе.

В годовой копилке отдела технического творчества 72 призовых диплома от городского до международного уровней. Есть и почетные награды направления радиотехнического конструирования.