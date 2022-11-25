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Туризм

Юные бобруйчане побывали в образовательном центре МЧС

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Юные бобруйчане побывали в образовательном центре МЧС

Первичная профсоюзная организация коммунального унитарного предприятия «Городской центр ритуальных услуг» во взаимодействии с администрацией организовала поездку детей работников в Республиканский образовательный центр безопасности МЧС.

– Поездка произвела на ребят неизгладимое впечатление, – рассказала председатель первичной профсоюзной организации Ирина Шегельская. – Центр безопасности – это трехэтажное здание общей площадью более 10 тысяч кв. м, где находится три с половиной десятка интерактивных обучающих площадок по транспортной и криминальной безопасности, безопасности при чрезвычайных ситуациях, гражданской обороне, здоровому образу жизни, опасным метеорологическим явлениям, пожарной, экологической, атомной и радиационной, промышленной безопасности. Знакомство с экспозицией, приобретение практических навыков, безусловно, будут полезны детям.

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