Юные бобруйчане победили на Международном конкурсе танцевального искусства «DANCE POWER»

6 ноября 2022 года младший и средний составы образцового хореографического ансамбля «Очаровашки» ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Росквит» г.Бобруйска» приняли участие в Международном конкурсе танцевального искусства «DANCE POWER», который проходил в городе Минске.

По итогам конкурса ансамбль получил:

Диплом лауреата 1 степени - номер «Скоморохи»;

Диплом лауреата 1 степени - номер «Волшебный сундучок». Так же коллектив был удостоен Специального приза и диплома за самый яркий номер.

Поздравляем учащихся и педагогов с заслуженными наградами и желаем дальнейших творческих успехов!

Педагог-организатор Екатерина Бурлай