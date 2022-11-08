Юные бобруйчане победили на Международном конкурсе танцевального искусства «DANCE POWER»
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6 ноября 2022 года младший и средний составы образцового хореографического ансамбля «Очаровашки» ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Росквит» г.Бобруйска» приняли участие в Международном конкурсе танцевального искусства «DANCE POWER», который проходил в городе Минске.
По итогам конкурса ансамбль получил:
Диплом лауреата 1 степени - номер «Скоморохи»;
Диплом лауреата 1 степени - номер «Волшебный сундучок». Так же коллектив был удостоен Специального приза и диплома за самый яркий номер.
Поздравляем учащихся и педагогов с заслуженными наградами и желаем дальнейших творческих успехов!
Педагог-организатор Екатерина Бурлай
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