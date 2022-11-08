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Общество

Юные бобруйчане победили на Международном конкурсе танцевального искусства «DANCE POWER»

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Юные бобруйчане победили на Международном конкурсе танцевального искусства «DANCE POWER»

6 ноября 2022 года младший и средний составы  образцового хореографического ансамбля «Очаровашки»  ГУО  «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Росквит» г.Бобруйска» приняли участие в Международном конкурсе  танцевального  искусства  «DANCE POWER», который проходил в городе Минске.

По итогам конкурса ансамбль получил:

Диплом лауреата 1 степени - номер «Скоморохи»;

Диплом лауреата 1 степени - номер «Волшебный сундучок». Так же коллектив был удостоен Специального приза и диплома за самый яркий номер.

Поздравляем учащихся и педагогов с заслуженными наградами и желаем дальнейших творческих успехов!

 

Педагог-организатор Екатерина Бурлай

 

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