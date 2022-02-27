Явка избирателей на референдуме на 14.00 составила 61,91%
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Явка избирателей на референдуме на 14.00 составила 61,91%, сообщил председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко.
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