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Референдум 2022

Явка избирателей на референдуме на 14.00 составила 61,91%

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Явка избирателей на референдуме на 14.00 составила 61,91%

Явка избирателей на референдуме на 14.00 составила 61,91%, сообщил председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко.

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