Ясли-сад №69 открывает группу временного пребывания

Ясли-сад №69 открывает двери для тех, кому надо всего на пару часиков и бесплатно. Группа кратковременного пребывания детей от 1,6 до 7 лет будет работать с 9:00-12:00 по будням.

По словам заведующего дошкольным учреждением образования Елизаветы Костко, для города это своеобразное ноу-хау. Руководство уверено, что такая группа будет востребована, ведь уже поступают звонки для бронирования свободных мест.

– Для вашего малыша будет подобрана группа, соответствующая его возрасту, – говорит Елизавета Юрьевна, – где воспитатель дошкольного образования будет включать его во все виды деятельности (специально-организованная деятельность (занятия), нерегламентированная деятельность (прогулка, беседы, игры, чтение художественной литературы)). Ребёнок с пользой проведёт своё время. Будем откровенны, что это хороший вариант бесплатной «няни». Если по каким-то причинам ребенок еще не посещает детский сад, то это отличная возможность попробовать.

Обращаем внимание на то, что временная группа будет бесплатной, следовательно без организации питания детей.

Для оформление необходимо:

Направление учреждения дошкольного образования администрации Первомайского района г. Бобруйска (служба «Одно окно»); Медицинская справка о состоянии здоровья; Заявление на имя руководителя учреждения дошкольного образования.

Все вопросы можно задать по номеру 8 0225 78 60 25.