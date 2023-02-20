В эфире телеканала "Беларусь 1" заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич рассказал, как сработала белорусская экономика в начале года.

"Благодаря системной работе правительства, предприятий удается достигать неплохих промежуточных результатов. Промышленность, если сравнивать со всем годом, сработала на уровне 94,6% по результатам года, в январе - 95,9%. Важно, что этот рост эффективный, за счет высокотехнологичных отраслей с высокой добавленной стоимостью. Электроника выросла в полтора раза, машиностроение, электрооборудование и так далее. Например, если мы обратимся к еще одному стратегическому направлению нашей экономики - сельскому хозяйству, то результаты января - 103,4%. Это за счет молока - прирост 3,5%, мяса - больше 5%. Мы нарастили поголовье птицы на 4 млн голов. В целом растет продуктивность животноводства", - рассказал Дмитрий Ярошевич.

По его словам, практически восстановлены темпы строительства. "Конечно, еще нет 100%, но мы приближаемся. И надеемся, что как раз за февраль, март точно, уже пойдем в рост в этой сфере, - отметил замминистра. - Но есть и те отрасли, которые не так хорошо работают, на наш взгляд, по объективным причинам. В первую очередь это транспорт, перевозки. В связи со всеми ограничениями секторальными, введенными в отношении нашей страны, конечно, он не может демонстрировать те же результаты, как и в прошлом году, поэтому январь проседает. Из-за него проседает и опт. В результате ВВП по итогам января - 95%".

Дмитрий Ярошевич уточнил, что январь всегда самый трудный месяц для экономики. "Он зависит от многих факторов. В частности, от наших торговых партнеров - России и Китая. В России это рождественские каникулы, которые почти полмесяца длятся, в Китае - китайский новый год, все готовятся. Даже такой фактор, кажется, трудно прогнозировать, как погода. Например, средняя температура января 2022 года была минус 2,1 градуса по Цельсию, а января этого года - минус 0,7 градуса. Соответственно энергетика сработала хуже. Но с другой стороны, если обращаться к эффективности, то мы израсходовали меньше ресурсов, у нас будет лучше торговое сальдо, ну а люди сэкономили на жировке, отоплении", - дополнил он.