Ярошенко: затраты бюджета в «Великий камень» уже окупились

Затраты бюджета в Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" уже окупились, заявил глава администрации парка Александр Ярошенко в эфире телеканала СТВ.

"Если говорить вообще о совокупности затрат, пока они не окупились, потому что в этот проект вложено больше $800 млн. Это очень большие деньги. Но если говорить про бюджет Республики Беларусь, то мы свои затраты уже окупили, потому что мы затратили более $37,5 млн с момента его освоения. И в настоящее время около $60 млн мы уже в бюджет вернули. Несмотря на то, что мы обладаем серьезными льготными политиками", - сказал Александр Ярошенко.

Он заметил, что на Br1 инфраструктурных вложений с бюджета в эту территорию привлекли Br8 других участников этого проекта. То есть наблюдается соотношение 1 к 8. В среднем по миру цифра составляет 1 к 2.

Говоря об экспортной логистике, Александр Ярошенко заметил, что индустриальный парк не обошли потрясения, происходящие в том числе в мире. "Я не скажу, что ничего не изменилось для парка. Конечно, изменилось. Но вместе с тем наши резиденты, которые выпускают продукцию, поставляют ее в 20 стран. Это достаточно хорошая география. И мы ожидаем по прошлому году, что экспортная составляющая наших резидентов превысит $100 млн. Потому что мы пока в начале пути. Наши проекты начинают развиваться", - подчеркнул он.

Александр Ярошенко отметил, что в плане экспорта работа по большей части ведется на евразийском континенте, но поставки осуществляются и в другие страны мира, в том числе США и Европу.

Глава администрации также заметил, что около 80% техники, которая производится в парке "Великий камень", является высокотехнологичной и относится к пятому, шестому укладам. Процесс роботизирован, используются новые методы. "Это будущее, которое в том числе используется и на белорусских предприятиях. Но мы бы хотели быть определенным образом закоперщиками, то есть давать толчок, чтобы это тиражировалось на все предприятия Республики Беларусь", - добавил он.