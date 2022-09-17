Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Фотофакт

Ярмарки «Золотая осень» начались в Бобруйске

43 0

Ярмарки «Золотая осень» начались в Бобруйске

Даты ярмарок:17, 18, 24, 25 сентября; 9,15,16,22,23 октября; 5, 6 ноября; Время проведения: с 09.00 до 15.00. Места проведения: открытые площадки рынков"АвтоСтройПрестиж" (ул. минская, 123/1-4), "СадоводСтройМаркет"(ул. Дзержинского,4), "Бобруйский рынок" (ул. Карла Маркса, 49), "Северный" (ул. Днепровской флотилии, 40).

Фото Александра Анташкевича

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »