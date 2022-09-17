Ярмарки «Золотая осень» начались в Бобруйске
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Даты ярмарок:17, 18, 24, 25 сентября; 9,15,16,22,23 октября; 5, 6 ноября; Время проведения: с 09.00 до 15.00. Места проведения: открытые площадки рынков"АвтоСтройПрестиж" (ул. минская, 123/1-4), "СадоводСтройМаркет"(ул. Дзержинского,4), "Бобруйский рынок" (ул. Карла Маркса, 49), "Северный" (ул. Днепровской флотилии, 40).
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