Ярмарки «Золотая осень» начались в Бобруйске

Даты ярмарок:17, 18, 24, 25 сентября; 9,15,16,22,23 октября; 5, 6 ноября; Время проведения: с 09.00 до 15.00. Места проведения: открытые площадки рынков"АвтоСтройПрестиж" (ул. минская, 123/1-4), "СадоводСтройМаркет"(ул. Дзержинского,4), "Бобруйский рынок" (ул. Карла Маркса, 49), "Северный" (ул. Днепровской флотилии, 40).