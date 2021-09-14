Ярмарка «Золотая осень» приглашает за покупками!

18 сентября в городе будет проходить ярмарка «Золотая осень» на улице Максима Горького (проезжая часть вдоль дома 41) с 9 до 15 часов.

Покупателям будет предложен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции (картофель, овощи, фрукты), а также мясопродуктов, рыбы прудовой, продуктов пчеловодства.

У жителей города будет возможность также приобрести саженцы плодовых деревьев и кустарников.