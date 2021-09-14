Ярмарка «Золотая осень» приглашает за покупками!
35 0
18 сентября в городе будет проходить ярмарка «Золотая осень» на улице Максима Горького (проезжая часть вдоль дома 41) с 9 до 15 часов.
Покупателям будет предложен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции (картофель, овощи, фрукты), а также мясопродуктов, рыбы прудовой, продуктов пчеловодства.
У жителей города будет возможность также приобрести саженцы плодовых деревьев и кустарников.
Читайте
также
также
-
Ярмарка «Золотая осень» приглашает за покупками!
-
Начало новой традиции. Лукашенко в преддверии Дня народного единства вручил госнаграды
-
Созависимость. Семейная жизнь с больным человеком: от дна и до поверхности
-
Главное правило семьи Дейнеко – любовь
-
Дмитрий Шевцов возглавил Белорусский Красный Крест
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости