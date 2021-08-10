Ярмарка вакансий пройдет в Бобруйске в режиме «онлайн»

11 августа c 10.00 до 12.00 для граждан г. Бобруйска, в том числе инвалидов, молодежи и лиц, освобожденных из мест лишения свободы, на единой информационной площадке http://e-vacancy.by пройдёт электронная ярмарка вакансий.

Граждане в режиме «онлайн» имеют возможность ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателя, режимом и условиями труда, а также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование.