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Ярмарка вакансий пройдет в Бобруйске в режиме «онлайн»

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Ярмарка вакансий пройдет в Бобруйске в режиме «онлайн»

11 августа c 10.00 до 12.00 для граждан г. Бобруйска, в том числе инвалидов, молодежи и лиц, освобожденных из мест лишения свободы, на единой информационной площадке http://e-vacancy.by пройдёт электронная ярмарка вакансий.

Граждане в режиме «онлайн» имеют возможность ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателя, режимом и условиями труда, а также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование.

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