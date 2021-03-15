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Ярмарка вакансий для граждан, освобожденных из МЛС, инвалидов и молодежи пройдет в Бобруйске

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Ярмарка вакансий для граждан, освобожденных из МЛС, инвалидов и молодежи пройдет в Бобруйске

Ярмарка вакансий пройдет в Бобруйске 18 марта для граждан, освобожденных из МЛС, инвалидов и молодежи. В ней будут участвовать 7 организаций. Соискатели смогут ознакомиться с вакансиями, режимом и условиями труда, задать вопросы. Прием посетителей осуществляется при наличии индивидуальных средств защиты - масок, повязок, щитков для лица.

Ярмарка состоится в актовом зале управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйкого горисполкома. Время проведения c 10.00 до 12.00.

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