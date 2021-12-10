Ярмарка вакансий 15 декабря пройдет в Бобруйске

Ярмарку вакансий для безработных граждан проведет в Бобруйске 15 декабря управление по труду, занятости и социальной защите горисполкома.

К участию приглашены шесть организаций. У граждан будут иметь возможность ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателями, режимом и условиями труда, задать интересующие вопросы.

Ярмарка пройдет c 10.00 до 12.00 в актовом зале. Прием посетителей осуществляется при наличии индивидуальных средств защиты органов дыхания.