Яркими огнями засияла главная красавица-елка Бобруйска
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В городе на Березине активно готовятся к торжественной церемонии зажжения праздничных огней на главной елке Бобруйска. Совсем скоро неповторимая и оригинальная новогодняя красавица засверкает разными цветами.
20 декабря специалисты проверили, как она работает, сообщает телеграм-канал "Говорит и показывает Бобруйск"
Фото Виктора Чабана
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