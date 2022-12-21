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Фотофакт

Яркими огнями засияла главная красавица-елка Бобруйска

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Яркими огнями засияла главная красавица-елка Бобруйска

В городе на Березине активно готовятся к торжественной церемонии зажжения праздничных огней на главной елке Бобруйска. Совсем скоро неповторимая и оригинальная новогодняя красавица засверкает разными цветами.

20 декабря специалисты проверили, как она работает, сообщает телеграм-канал "Говорит и показывает Бобруйск"

Фото Виктора Чабана

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