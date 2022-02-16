Яркая победа. Солисты бобруйского образцового ансамбля эстрадно-спортивного танца «Мечта» на Республиканском детском фестивале искусств «YETI KIDS!»

13 февраля, в преддверие самого красивого праздника любимых сердечек, в городском Дворце культуры нашей столицы прогремел Республиканский детский фестиваль искусств «YETI KIDS!»

Очень почетным было приглашение от организаторов, единственному представителю города Бобруйска, солистам образцового ансамбля эстрадно-спортивного танца «Мечта» учреждения культуры «Центр досуга и творчества г.Бобруйска».

Авторская постановка акробатического шоу и циркового искусства Ренаты Колодинской «Беларусь - это мы», в исполнении полусотни юных бобруйчан в возрасте от 6-ти до 15-ти лет, стала не только победителем Республиканского фестиваля, но и удостоилась специального кубка симпатий многоуважаемого жюри, под руководством председателя судейской коллегии, доцента кафедры хореографии, члена комиссии Министерства культуры Республики Беларусь по присвоению и подтверждению званий «народный, образцовый, заслуженный», Шилкиной Елены Михайловны. Самые высокие баллы от двух судейских коллегий за шикарное выступление ансамбля «Мечта» позволили коллективу завоевать сразу три чемпионских кубка, полсотни золотых медалей, огромное количество вкусняшек, и конечно же, незабываемых впечатлений.

Руководитель образцового ансамбля эстрадно-спортивного танца «Мечта» Рената Колодинская, награждена Благодарностью за эстетическое воспитание подрастающего поколения, индивидуальный подход, и высокий профессионализм.

Поздравляем наш замечательный коллектив с заслуженными победами и желаем творческих успехов!!!

Методист по работе с детьми

И.В.Соколовская.