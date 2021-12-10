Ученые разработали маску, способную светиться при наличии следов COVID-19

Защитную маску, способную светиться под ультрафиолетом при наличии на ней следов COVID-19, изобрели японские ученые из Университета префектуры Киото. Такого эффекта удалось достичь из-за обработки съемного фильтра маски с помощью специального флуоресцентного красителя, сообщает агентство Kyodo.

В состав этого красителя вошли полученные из яиц страуса антитела, которые воздействуют на COVID-19. Дело в том, что в феврале 2020 года исследователи ввели неактивную и безопасную форму коронавируса самкам страуса. В результате удалось извлечь большое количество антител из отложенных ими яиц.