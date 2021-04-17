Япония намерена провести Олимпиаду, несмотря на ситуацию с коронавирусом

Правительство Японии не планирует отказываться от планов проведения летних Олимпийских игр в Токио невзирая на ухудшение эпидемиологической обстановки в стране. Об этом сообщил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, выступая в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Белом доме по завершении двусторонних переговоров.

"Как я упомянул в начале, я выразил решимость провести этим летом Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио в качестве символа глобального единства. И президент Байден вновь выразил свою поддержку", - заявил японский лидер, отвечая на вопрос не отказался ли Токио от замысла провести Игры на фоне новой вспышки коронавируса.

"Япония продолжит тщательную и полную подготовку, чтобы провести игры в Токио нынешним летом", - подчеркнул Суга.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Они состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено. Ранее в пятницу глава оргкомитета Игр Сэйко Хасимото отметила, что вариант отмены состязаний не рассматривается. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Олимпиаду без иностранных болельщиков. Вопрос об ограничении присутствия японских зрителей на спортивных объектах будет рассматриваться позднее.