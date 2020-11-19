«Яд, который не действует сразу, не становится менее опасным»: сегодня отмечается Всемирный день некурения

«Яд, который не действует сразу, не становится менее опасным», - предупреждал когда-то немецкий мыслитель Лессинг. Курение час за часом, день за днем, месяц за месяцем, год за годом постепенно разрушает здоровье беззаботных курильщиков. В состав табачного дыма входит около 4000 различных компонентов, в том числе 755 углеводородов, 920 гетероциклических азотистых соединений, 22 нитрозамина, а также газовые фракции несгоревших частиц и смол.

Эксперты ВОЗ подсчитали, что примерно 30% всех опухолей человека и смертей от рака в развитых странах связано с курением. Из этого следует, что в Беларуси из всех случаев злокачественных новообразований каждый третий связан с курением. По данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь, 54,4% мужчин курят. В возрасте 30-39 лет количество курящих составляет 64,8% у мужчин и 14,9% - у женщин.

По расчетным данным ежегодно в Республике Беларусь лишаются жизни вследствие этой привычки 15500 человек, в том числе 15000 мужчин и 500 женщин. Для сравнения в дорожно-транспортных происшествиях ежегодно гибнет около 2000 человек.

Курение вызывает ряд заболеваний. Наиболее серьезные из них: хронические обструктивные заболевания легких, проявляющиеся устойчивой потерей их функции, сердечно-сосудистые (ишемическая болезнь сердца и атеросклероз периферических сосудов) и нарушения мозгового кровообращения (инсульты). Особое место занимают злокачественные новообразования.

Самый главный механизм возникновения рака при курении – повреждение ДНК, включая ключевые гены, которые защищают нас от рака. Доказано, что многие химические вещества, обнаруженные в сигаретном дыму, способны вызывать повреждение ДНК – включая бензол, полоний-210, бензопирен и нитрозамины.

Действие этих ядовитых веществ усугубляется при совместном их действии с другими веществами, содержащимися в сигаретном дыму. Так, хром позволяет ядам вроде бензопирена образовывать с молекулами ДНК более прочные связи, тем самым повышается вероятность серьезного повреждения. Такие химические элементы как мышьяк и никель взаимодействуют с молекулами ДНК, в результате этого вероятность того, что поврежденная клетка превратится в злокачественную значительно возрастает.

Развитию опухолей предшествует довольно длительный период курения (десятилетия), но рано начавшие курить накапливают канцерогенный потенциал уже в среднем возрасте. Если человек курит в день от 1 до 9 сигарет, то сокращает свою жизнь (в среднем) на 4,6 года по сравнению с некурящими; если курит от 10 до 19 сигарет, то на 5,5 лет; если выкуривает от 20 до 39 сигарет – на 6,2 года. На риск возникновения рака влияет и режим курения: первая сигарета после сна является важнейшим фактором развития онкологических заболеваний легких, области шеи, головы. Именно режим курения имеет решающее значение в процессе канцерогенеза: вероятность развития онкологического заболевания повышается почти в два раза. Те, кто может удержаться от курения с утра, имеет гораздо меньшую вероятность заболеть онкологией.

В литературе приводятся следующие данные о связи между употреблением табака и возникновением различных видов раковых заболеваний:

Рак легких, трахеи и бронхов (85%). Рак гортани (84%). Рак ротовой полости, включая губы и язык (92%). Рак пищевода (78%). Рак поджелудочной железы (29%). Рак мочевого пузыря (47%). Рак почек (48%).

Кроме того, помните, что каждая сигарета крадет у нас до 30 миллиграммов (!) витамина С. В каждом кубическом миллиметре крови содержится до 5 миллионов эритроцитов (красных кровяных телец). Без защиты витамина С они в течении одного только дня потеряли бы половину своей эффективности. Состав нашей крови меняется ежечасно в зависимости от того, сколько витамина С и других защитных веществ мы принимаем с пищей. Если мы после весело проведенной ночи с большим количеством спиртного и сигарет чувствуем себя плохо, то причина этого заключается в миллиардах погибших красных кровяных телец . Чтобы предотвратить самые худшие последствия, организм переключает функции всех органов тела в экономичный режим, и вместо жизнерадостности мы чувствуем усталость, вместо радости – апатию и безразличие.

Делайте правильный выбор и будьте здоровы!

Учреждение здравоохранения «Бобруйский межрайонный онкологический диспансер». Инна Пинчук, врач-онколог, Елена Дворецкая, валеолог.