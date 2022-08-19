Яблочный Спас. Православные верующие празднуют Преображение Господне

19 августа мы побывали на праздновании у Свято-Георгиевского храма.

Бобруйчане не забывают древний обычай – благословлять плоды нового урожая. В Беларуси обычно на освящение приносят яблоки. Поэтому в народе праздник называется Яблочным Спасом.

– Дорогие братья и сестры, сегодня великий двунадесятый праздник. Преображение Господне – это прежде всего напоминание нам, что мы все призваны к преображению своих чувств, своих мыслей, своей воли, которые должны быть чистыми и непорочными перед Богом. Вот тогда свет божественный будет только в радость. И дай Господь, чтобы мы очищали себя, в покаянии приводили Богу, и тогда свет божественный придет только в радость и утешение, чего желаю всем вам, дорогие наши бобруйчане, – сказал Геннадий Вейго, настоятель прихода Свято-Георгиевского храма.