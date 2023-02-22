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Происшествия

«Я убил человека!» – следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины из Кричевского района

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«Я убил человека!» – следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины из Кричевского района
Следственным управлением УСК по Могилевской области расследуется уголовное дело об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей.
Вечером 28 января в агрогородке Ботвиновка Кричевского района сожители праздновали «возвращение» 61-летнего хозяина дома из мест лишения свободы. По этому поводу женщина накрыла стол, купила спиртное. Праздник был в разгаре, когда между парой завязался конфликт. Подкрепленная алкоголем словесная ссора переросла в потасовку. Мужчина ударил женщину по лицу, а она схватилась за нож. Пытаясь отобрать у сожительницы режущий предмет, мужчина причинил ей телесные повреждения, как позже выяснится - смертельные.
Будучи в изрядном подпитии, он не придал особого значения сложившейся ситуации и спокойно ушел спать. Однако проснувшись утром, обнаружил сожительницу на полу в луже крови. Осознав, что женщина мертва, он побежал к соседям, чтобы те вызвали милицию. Мужчина рассказал, что убил человека. Прибывшие сотрудники милиции незамедлительно его задержали.
Следователем с привлечением специалиста УГКСЭ по Могилевской области проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина произошедшего, изъяты предметы и объекты, имеющие отношение к произошедшему, в том числе нож. Допрошены обвиняемый и свидетели. Назначено проведение ряда экспертных исследований.
Судебно-медицинские эксперты установили, что смерть женщины наступила вследствие массивной кровопотери, развившейся в результате пяти резаных ранений верхних конечностей с повреждением крупных кровеносных сосудов.
Местному жителю предъявлено обвинение по ч.3 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, совершенное повторно, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Установлено, что ранее фигурант судим за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения бывшей сожительнице, а также за истязание и угрозу убийством погибшей.
Окончательная правовая оценка его противоправным действиям будет дана по результатам расследования.
Официальный представитель УСК по Могилевской области
Татьяна Старосотникова
Официальный представитель УГКСЭ по Могилевской области
Ирина Рачковская
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