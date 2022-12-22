«…Я сам обманываться рад». Судебные эксперты о кибермошенничествах

За последние несколько лет интернет-­технологии глубоко проникли в повседневную жизнь человека. Сегодня в онлайн-­режиме успешно функционируют банкинг, торговля, сервисы из сферы обслуживания и развлечения. Но повсеместно с таким технологическим прорывом процветает и онлайн-мошенничество. Как обычно, основная цель аферистов – выманить у пользователя деньги и раствориться в просторах Сети. Мы пообщались с судебными экспертами Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз, которые рассказали о том, как не попасть на удочку мошенников.

Обманы при покупке товаров

Мошеннические интернет-магазины – наиболее распространенная схема обмана, в которую попадают доверчивые пользователи. Сегодня ничего не стоит создать фейковый онлайн-­магазин и запустить на нем «торговлю» несуществующим товаром. В сети заказывается реклама, накручиваются положительные отзывы, а цены указываются крайне низкие. Все эти тонкости усыпляют бдительность пользователей, которые без элементарных проверок отправляют деньги аферистам. Плату принимают онлайн и наложенным платежом, но все это происходит до обнаружения обмана. Он может быть самым банальным, когда продавец принимает деньги и исчезает, или довольно сложным, когда создается целая схема по продаже подменных товаров. Преобладает же стандартная схема: человек видит объявление, заказывает товар и делает предоплату, а в итоге ему ничего не приходит либо приходит вовсе не то, что он заказывал, и продавец исчезает.

– В XXI веке заказывать товары через интернет – обыденное дело. Но, к сожалению, чем больше люди приобретают вещей, тем больше обманываются, так как увеличивается количество тех, кто хочет на этом нажиться. Вот реальный случай: на одном из сайтов мужчина заказал приставку Sony PlayStation стоимостью больше 1000 рублей, а ему пришла Sega Mega Drive времен 1990-х годов с большим количеством игральных фишек в виде покемонов. Или вот случай: человек заказал Айфон 8, а ему пришел разбитый телефон в разобранном состоянии. А еще заказывали кожаную куртку, а пришла куртка из другого материала, бывшая в эксплуатации, с разводами, пятнами и повреждениями. И таких примеров очень много, – рассказывают судебные эксперты.

Иногда с покупателем общаются через сообщения на сайтах, но «для удобства» переходят на сторонний мессенджер. Далее покупателю скидывают ссылку на фейковый сайт, где можно выполнить предоплату (по условиям «безопасной сделки»). Очень часто люди не замечают подмены и переводят деньги.

– Оставайтесь на площадках, где вы находились изначально. А если вас зовут перейти в «Вайбер» или «Ватсап», лучше сразу игнорировать такие объявления. Что касается общих правил безопасности, лучше всего покупать товар на проверенных сайтах или в том же городе, где живете. При встрече убедиться, что с товаром все в порядке. Совершайте предоплату, только если уже знаете продавца и уверены в нем. Либо оплачивайте на почте, после того как убедитесь, что вам пришло именно то, что заказывали. Надо также быть бдительными с фишинговыми ссылками, где говорится о том, что вы якобы выиграли машину или телефон, и вас просят оплатить пересылку или налог. При реальных выигрышах у победителя не просят никаких оплат, – говорит специалист.

Махинации с банковскими счетами

Еще один бич нашего времени – мошенничество с банковскими счетами. Опыт пользователей и достижения современных компьютерных технологий позволили «банковским мошенникам» выйти на новый уровень мастерства, позволяющего воровать деньги со счетов вкладчиков банков. Сегодня злоумышленники могут воспользоваться ПИН-­кодом и другими персональными данными и таким образом получить доступ к средствам, которые хранятся на счету у клиента банка.

– Мошенники звонят на мессенджеры, представляясь сотрудниками банков, могут представиться даже сотрудниками милиции. Они просят уточнить количество банковских карт, счетов, остаток на счете, когда заканчивается срок действия карты или последнюю дату операции. Задают наводящие вопросы, чтобы человек утвердительно ответил, а это утверждение может быть использовано в каких-то банковских операциях с вашим счетом. Последняя схема распространена в соседних странах, но и белорусам нужно знать о ней и быть начеку, – поясняет эксперт.

Чтобы избежать таких прецедентов и сохранить деньги, нужно соблюдать условия безопасности при выполнении различных операций со своим банковским счетом и в общении с незнакомыми людьми.

Никому не сообщайте, кроме насто­ящего сотрудника банка, сидящего напротив, никакую информацию, каса­ющуюся ваших финансов, будь то номер карты, срок действия, три цифры на обратной стороне, остаток на счете. Не отвечайте утвердительно ни на какие вопросы, которые вам задают люди, представившиеся сотрудниками банков. Не обращайте внимание на то, что вас называют по имени, фамилии и отчеству, знают дату вашего рождения и клиентом какого банка вы являетесь. Эта информация могла утечь с какого-­нибудь сайта. Если история звонящего кажется вам очень правдоподобной, можете с помощью приложения заблокировать карту, чтобы лишний раз обезопасить себя. Сходите в банк и поговорите о том, действительно ли происходили какие-то незаконные операции с вашим счетом.

Сомнительные сделки

Еще одна из самых частых схем телефонного мошенничества: неизвестные звонят пожилым людям и рассказывают о якобы серьезной аварии, в которой виноват их близкий родственник. Чтобы «решить вопрос», нужна крупная сумма денег. Пожилой человек на эмоциях соглашается на все условия. После беседы по телефону к нему приезжает курьер и забирает деньги. Зачастую, уже отдав деньги, пенсионер решает перезвонить якобы попавшему в беду близкому, и оказывается, что на самом деле с человеком все в порядке.

– Всегда нужно удостовериться лично, случилось ли с вашим близким на самом деле что-то плохое или нет. Перезвоните родственнику и поинтересуйтесь, как у него дела. Не доверяйте незнакомцам по телефону и не соглашайтесь на сомнительные сделки по передаче денег. То же самое можно сказать в отношении сообщений с незнакомых номеров в «Вайбере», «Телеграме», «Ватсапе» или в соцсетях о том, что ваш друг попал в беду и просит перевести ему деньги. Правоохранительными органами ведется активная работа по борьбе с киберпреступностью, такие преступления раскрываются. Свою лепту в эту борьбу вносят и судебные эксперты ГКСЭ. Но главное, что нужно помнить людям: кибермошенничества совершаются благодаря беспечности граждан! Лучше проявлять бдительность и хладнокровное недоверие, нежели оказаться в статусе потерпевшего, – подытоживают судебные эксперты Бобруйского МРО Государственного комитета судебных экспертиз.

Людмила Любимцева