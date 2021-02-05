Я – под защитой или договор пожизненного содержания с иждивением

Зачастую пожилые люди остаются один на один со своими проблемами и отсутствием должного ухода. При этом единственное материальное благо, что есть у пенсионера, это его квартира. В этом случае выходом из ситуации может стать договор пожизненного содержания с иждивением за счет средств местного бюджета, более известный как рента.

Суть рентных отношений заключается в том, что по договору ренты ее получатель (человек, достигший 70-летнего возраста и не имеющий физических лиц, обязанных его по закону содержать, или же состоящие между собой в браке граждане, при условии достижения обоими супругами 70-летнего возраста, не имеющие иных физических лиц, обязанных по закону их содержать) передает принадлежащее ему жилье в собственность административно-территориальной единице. Плательщик ренты – местный исполнительный и распорядительный орган - обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивением рентополучателя.

Предусмотрено два варианта:

Получатель ренты остается в своей квартире, за ним на дому на безвозмездной основе ухаживает социальный работник. Гарантированы оплата коммунальных услуг, проведение текущего ремонта жилья, замена сантехнического оборудования. Гражданин получает положенную ему пенсию и ежемесячную рентную выплату – не менее двух базовых величин. В случае ухудшения здоровья и нуждаемости в постоянном уходе получатель ренты может быть поселен в дом-интернат. Проживание в отдельном помещении повышенной комфортности дома-интерната с круглосуточным медицинским наблюдением и обслуживанием, дополнительными бытовыми услугами. Гражданин получает пенсию в полном объеме и рентную выплату.

Следует отметить, что на дату обращения у получателя ренты не должно быть медицинских противопоказаний для оказания им социальных услуг в ТЦСОН в форме обслуживания на дому и домах-интернатах (отделениях) повышенной комфортности для престарелых и инвалидов.

Решение о заключении договора ренты принимают местные исполнительные и распорядительные органы, исходя из экономической целесообразности. Срок принятия решения не должен превышать 60 дней со дня поступления необходимых документов.

За консультацией по вопросам заключения договоров пожизненного содержания с иждивением обращайтесь по адресу: ул.К.Либкнехта, 58, каб. 204. Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» работает с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), т. 72-83-69.