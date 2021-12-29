«Я горжусь, что я пограничник!». Бобруйчанин Владислав Руленков отслужил на отлично

Более двухсот юношей из числа нового пополнения Гродненской пограничной группы совсем недавно присягнули на верность Родине. Впереди у них – экзамены, которые, к слову, завершаться в канун Нового года, 31 декабря.

А для Владислава Руленкова все, что связано с пограничной службой, станет отличным поводом для воспоминаний при подведении итогов уходящего года. Этот Новый год он встретит в кругу своих родных и близких.

А мы вспомним юношу, который достойно выполнил свой долг.

Многие из бобруйчан служили на крайних рубежах Родины, охраняя государственную границу. Круглосуточно, без праздников и выходных в полной боевой готовности, чтобы в случае тревожного сигнала защитить границу. Один из них Владислав Руленков.

В детстве Владислав, учась в средней школе № 18 г. Бобруйска, как и многие ребята, хотел быть военным.

— Конечно, пограничная служба нелегкая, но я рад, что попал именно сюда, — говорит Владислав. – Ведь отбор в органы пограничной службы достаточно серьезный, и далеко не каждому дано право, ходить по последним метрам родной земли. Поэтому всегда чувствуешь ответственность, которая на тебе лежит, тем более, когда знаешь, что рядом твоя семья, твои родные и знакомые, тогда особенно понимаешь, что их безопасность находится и в твоих руках тоже.

До службы Владислав окончил БНТУ по специальности «Автомобилестроение», и когда после учебного пункта предложили стать водителем на заставе, без раздумья согласился.

Но не только за «баранкой» проводил все время Владислав. Учения, засады, дозоры – все это научило рядового Руленкова военному мастерству, внимательности и сосредоточенности, выносливости и смекалке. Умеет метко стрелять, ориентироваться на местности без компаса в самом глухом лесу, преодолевать серьезные физические нагрузки. Ценит во всем порядок и системность, дисциплину и пунктуальность – качества, которые в дальнейшем пригодятся.

– Только незнающему человеку кажется, что на границе тихо, – отмечает Владислав.

Ведь за видимым спокойствием на границе скрывается постоянная боевая готовность ее защитников. И рядовой Владислав Руленков неоднократно принимал участие в задержании нарушителей Государственной границы. За что не раз был отмечен и поощрен за образцовое несение службы. На его амуниции сияют «Старшы паграннарада», «200 выхадаў на ахову Дзяржаўнай гранiцы», «Лепшы спецыяліст» и самое дорогое «Удзельник Затрымання».

— Служба многому меня научила, — делится Владислав. – Я получил не только военный, но и новый жизненный опыт, который однозначно пригодится в будущем. Стал больше ценить время, семью, родных людей. Физически стал более выносливым.

Сегодня срочная служба у Владислава уже за плечами. А мальчишкам может посоветовать одно: не бояться трудностей, готовить себя к армии и постараться попасть на службу в органы пограничной службы.

Мы желаем Владиславу на долгие годы сохранить самые теплые воспоминания о пограничной службе. Благодарим родителей за то, что воспитали достойного сына.

Мира Вам, добра и благополучия в Новом 2022 году!

Гродненская пограничная группа