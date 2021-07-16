XVII Международный пленэр по керамике «АРТ-Жыжаль» пройдет в Бобруйске

Международный пленэр по керамике «AРT-Жыжаль» проводится в городе Бобруйске с 2003 года. За годы проведения пленэр «AРT-Жыжаль» стал исключительным и неповторимым культурным брендом нашего города. Название пленэра связано с именем бога подземного огня Жыжаль в белорусской народной мифологии.

За период с 2003 по 2019 годы в Международных пленэрах по керамике в Бобруйске участвовали 146 художников-керамистов из 25 стран: Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Венесуэлы, Германии, Египта, Ирландии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, России, Румынии, Сербии, Словакии, США, Турции, Индии, Украины, Франции, Эстонии, Японии.

В 2021 году XVII Международный пленэр по керамике «АРТ -Жыжаль» проводится в рамках Года народного единства в Беларуси.

Пленэр пройдет с 17 июля по 2 августа на базе отдыха «Вербки» гостиничного комплекса ОАО «ФанДОК», на живописном берегу реки Березина. Пленэр продлится 17 дней. В нем примут участие 17 профессиональных художников-керамистов из шести стран: Грузии, Беларуси, Молдовы, Перу, России, Украины.

Организаторы пленэра: Могилевский областной исполнительный комитет, Бобруйский городской исполнительный комитет, при содействии общественного объединения «Белорусский союз художников». Художественный руководитель пленэра – Колтыгин Валерий Аркадьевич, керамист, член общественного объединения «Белорусский союз художников», автор и руководитель проекта «AРT-Жыжаль».

Основное направление пленэра – современная декоративная пластика в художественной авторской керамике. Неизменным остаётся девиз пленэра: «От традиций к современности через опыт мастерства».

Тема пленэра: «Фольклор и мифология в искусстве современной керамики».

Участники пленэра в своих творческих работах раскроют не только данную тему, но и выполнят ряд профессиональных задач: продемонстрируют разнообразие технологических процессов при изготовлении керамических изделий, диапазон пластических свойств глинистых материалов, рельефных, фактурных, цветовых, графические способы обработки поверхности декоративных форм и сочетание различных способов обжигов. Пленэр пройдет в нестационарных условиях работы. Обжиги изделий будут проходить дровами в трех небольших горнах в технологиях и техниках дымления, редукции глазурей, керамики раку, обвары, соляно-содового обжига при температурах от 980 до 12500С и прочих технологических новациях.

В рамках проведения пленэра будут проходить ежедневные информационно-презентационные мероприятия, на которых участники пленэра смогут представить издательские и видеоматериалы о своем творчестве, об особенностях искусства керамики своего региона, о художественных проектах, участниками которых они являлись.

Проведение обжига-шоу «Огненная скульптура» запланировано организаторами на 31 июля.

Завершится пленэр 2 августа открытием итоговой выставки «Искусство живого огня» в Бобруйском художественном музее. До конца 2021 года итоговые выставки состоятся в Могилеве и Минске.

Ознакомиться с итоговой выставкой XVII Международного пленэра по керамике «Арт-Жыжаль» можно будет с 2 августа по 30 сентября в ГУК «Бобруйский художественный музей».