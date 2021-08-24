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Спорт

XVI летние Паралимпийские игры открываются в Токио

БЕЛТА 217 0

XVI летние Паралимпийские игры открываются в Токио
В Токио сегодня состоится торжественная церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Изначально в составе белорусской спортивной делегации были 20 атлетов, однако уже в японской столице один из них - пловец Максим Вашкевич, а также тренер Станислав Поздеев из-за положительных тестов на COVID-19 были помещены на десятидневный карантин. Тем не менее белорусы выступят в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, дзюдо, парагребле и фехтованию. На церемонии открытия флаг Беларуси пронесет трехкратная паралимпийская чемпионка Людмила Волчек, а капитаном белорусской дружины будет Анна Канюк.
На прошлой Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро-2016 белорусские спортсмены завоевали 10 наград - 8 золотых и 2 бронзовые, заняв 19-е место в общекомандном медальном зачете. Для белорусских спортсменов это седьмая летняя Паралимпиада, всего со времени Атланты-1996 представители Беларуси завоевали 98 медалей (36, 32, 30).

В соревнованиях в Токио выступят около 4 тыс. паралимпийцев, представляющих более 160 стран мира. Они разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Торжественное закрытие игр состоится 5 сентября.

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