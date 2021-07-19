XIX республиканская спартакиада учащихся по техническим видам спорта состоялась в Бобруйске

В Бобруйске завершилась XIX республиканская спартакиада учащихся по техническим видам спорта «ТехноСпорт». Сборную команду Могилевской области на заключительном этапе представили 38 учащихся и 11 педагогических работников учреждений образования Могилева, Бобруйска, Белынич, Шклова и Горок.

- По итогам спартакиады сборная команда Могилевской области заняла 12 призовых мест в личном зачете, 2 призовых места в командном зачете и итоговое III призовое место в общеспартакиадном зачете, - сообщили в главном управлении по образованию Могоблисполкома.

По трассовому моделизму команда Центра творчества детей и молодежи Бобруйска» – завоевала диплом III степени (педагог Гудков В.В.); по картингу - сборная команда Областного центра творчества и Центра творчества детей и молодежи Бобруйска – дипломы II и III степени соответственно (педагог Дубина А.Г.); по автомодельному спорту (радиоуправляемые модели) - команда Областного центра творчества – два диплома III степени (педагог Изъюров Ю.А.); по судомодельному спорту - сборная команда ОЦТ и Горская СШ Горецкого района –диплом II степени (педагог Борисенко Г.М.) и диплом III степени (педагог Шекунов В.А.); по авиамодельному спорту - команда ОЦТ – два диплома I степени (педагоги Борисов В.В., Скуратов Д.Б.), два диплома II степени (педагог Борисов В.В.). Общекомандное II место.

Кроме того, Центр творчества детей и молодежи Бобруйска выступил организатором площадки для проведения республиканских соревнований по ракетомодельному спорту и по картингу.

По материалам mogilevnews