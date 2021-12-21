XIII внеочередная отчетно-выборная конференция совета Бобруйской ГОС БФСО «Динамо»

15 декабря 2021 в актовом зале ПАСЧ № 1 Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям проведено заседание XIII внеочереднойотчетно-выборной конференции совета Бобруйской городской организационной структуры БФСО «Динамо». В работе конференции приняли участие руководители территориальных подразделений силовых ведомств города, сотрудники сообщает Белорусское физкультурно-спортивное общество Динамо.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы Бобруйской городской организационной структуры БФСО «Динамо» по основным уставным направлениям деятельности. Все вопросы, вынесенные на XIII внеочередную отчетно-выборную конференцию Бобруйской городской организационной структуры БФСО «Динамо» были рассмотрены положительно.

Основным же вопросом, в связи с кадровыми изменениями по службе, являлось избрание нового председателя совета Бобруйской ГОС БФСО «Динамо».

По предложению председателя центрального совета БФСО «Динамо» был избран на должность председателя совета городской организационной структуры БФСО «Динамо» полковник милиции Павел Николаевич Змитер, начальник УВД Бобруйского горисполкома.