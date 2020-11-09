Xiaomi разработала телескопическую камеру для смартфонов

Компания Xiaomi показала прототип смартфона с компактным телескопическим объективом. Это обеспечивает больший размер оптической системы и большее количество света, попадающего на матрицу, при типичной для смартфонов толщине.

Современные смартфоны имеют толщину, как правило, не превышающую сантиметр, а зачастую она заметно меньше. Из-за этого разработчикам приходится использовать в объективах камер компактные оптические системы, которые накладывают ограничения на их возможности. К примеру, в смартфонах лишь недавно стали появляться модули камер с большим зумом, вплоть до пятикратного, но и в них используется не стандартное расположение линз, а перископическое: свет проходит через внешнюю линзу, преломляется на 90 градусов и попадает на основной массив линз. Кроме того, толщина оптической системы на позволяет использовать широкий объектив для основной камеры с нормальным фокусным расстоянием.

В компактных камерах («мыльницах»), которые были распространены в 2000-х и начале 2010-х годов, часто использовалась складная конструкция, при которой в сложенном состоянии камера имеет небольшую толщину, но при включении объектив выезжает из корпуса. В 2013 Samsung применил эту конструкцию в смартфоне Galaxy S4 Zoom. Главным его преимуществом было то, что объектив давал десятикратное оптическое увеличение. Но конструкция объектива была напрямую заимствована из компактных камер, поэтому смартфон получился большим и не стал коммерчески успешным, и в дальнейшем этот подход не применялся в смартфонах.

Инженеры Xiaomi разработали для смартфонов модуль камеры, который имеет выдвижную конструкцию, но при этом по толщине не отличается от обычных модулей с фиксированной длиной. Он состоит из двух цилиндрических блоков, один из которых вкладывается в другой. При необходимости они почти мгновенно выезжают из корпуса или складываются обратно. На опубликованном компанией ролике можно видеть, что передняя линза объектива намного шире тех, которые применяются в смартфонах сегодня. Xiaomi утверждает, что это позволило увеличить количество входящего в объектив света в четыре раза.

Компания не раскрыла способности модуля по увеличению изображения, а главное — не рассказала, может ли объектив выдвигаться на произвольную длину. Если конструкция позволяет это делать, то потенциально такой модуль может обеспечивать произвольный зум. В современных смартфонах применяются объективы с фиксированным фокусным расстоянием, а промежуточное увеличение достигается программным способом.

Неизвестно, будет ли компания использовать такой модуль в серийных смартфонах в ближайшем будущем. Летом журналисты обнаружили патент Xiaomi на конструкцию необычного смартфона с одной большой камерой, похожей на представленную, и экраном, частично переходящим на заднюю панель.



Недавно Xiaomi запатентовала оригинальный метод получения широкоугольного изображения без широкоугольного объектива. Разработчики компании предложили вставлять в смартфоны блок из двух одинаковых камер, которые можно выдвигать и поворачивать набок, чтобы снимать два кадра, а затем программно объединять их в широкоугольный снимок. Другие производители в основном работают над технологиями, которые позволяют получать на смартфонах большое фокусное расстояние аппаратными средствами, не увеличивая размеры устройства. К примеру, Samsung запатентовала камеру с переменным зумом в стилусе, а Oppo разработала длиннофокусный перископический модуль с двумя фиксированными значениями фокусного расстояния.

nplus1.ru