Wildberries снова требовал плату за возврат товара. МАРТ вынес предписание интернет-магазину

Министерство антимонопольного регулирования и торговли предупредило белорусов о незаконном требовании интернет-магазина Wildberries. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В МАРТ стали массово поступать обращения о том, что с 9 декабря Wildberries снова ввел плату за возврат каждой единицы товара надлежащего качества. Речь о вещах, которые не подошли потребителю по размеру, форме, габариту, фасону, расцветке или комплектации. Подобные сообщения начали приходить пользователям интернет-магазина в разделе "Корзина". Там отмечается, что за возврат на склад при отказе потребитель якобы должен заплатить Br1,98, Br2,97 или Br3,96.

Это требование продавца является незаконным. В ведомстве пояснили, что 13 декабря МАРТ повторно вынес предписание об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей.

Аналогичные нарушения в работе интернет-магазина отмечались в сентябре. Тогда МАРТ направил предписание продавцу ООО "ИМВБРБ", и оно было исполнено - платный возврат товара отменили. "Сегодня ведется работа по привлечению должностного лица данной организации к административной ответственности", - добавили в ведомстве.