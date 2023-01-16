Wildberries отменил плату за возврат товара
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Wildberries отменил плату за возврат товара.
Новые правила начали действовать с 14 января, поводом для этого решения стали массовые обращения белорусов в МАРТ. Люди жаловались, что Wildberries не исполняет предписания ведомства.
Все деньги, списанные с банковских карт клиентов ранее, Wildberries пообещал вернуть не позднее 17 января 2023 года.
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