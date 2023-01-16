Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Экономика

Wildberries отменил плату за возврат товара

16 0

Wildberries отменил плату за возврат товара

Wildberries отменил плату за возврат товара.

Новые правила начали действовать с 14 января, поводом для этого решения стали массовые обращения белорусов в МАРТ. Люди жаловались, что Wildberries не исполняет предписания ведомства.

Все деньги, списанные с банковских карт клиентов ранее, Wildberries пообещал вернуть не позднее 17 января 2023 года.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿