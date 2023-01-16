Wildberries отменил плату за возврат товара.

Новые правила начали действовать с 14 января, поводом для этого решения стали массовые обращения белорусов в МАРТ. Люди жаловались, что Wildberries не исполняет предписания ведомства.

Все деньги, списанные с банковских карт клиентов ранее, Wildberries пообещал вернуть не позднее 17 января 2023 года.