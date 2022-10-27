Washington Post: фальшивые издания заполонили США в преддверии выборов

Издание Washington Post опубликовало материал, в котором говорится, что в Соединенных Штатах в преддверии выборов наблюдается стремительный рост фальшивых СМИ, которые выдают себя за нормальные издания регионального значения. На самом деле они представляют собой ресурсы, нацеленные на мощную предвыборную агитацию, и ставят перед собой цель склонить американских избирателей на сторону одной из двух противоборствующих американских партий. Фактически ведется масштабная информационная война.

Издание при этом цитирует расследование, в котором называется 51 такой фальшивый ресурс. И это притом, что анализ был проведен лишь в нескольких американских штатах, где, согласно оценкам, избиратели пока еще до конца не определились со своим выбором. Все эти ресурсы либо публикуют клевету на кандидатов от Республиканской партии либо хвалят кандидатов-демократов. У ресурсов имеются и печатные версии, одна из таких газет выходит бумажным тиражом в 3,5 млн экземпляров. На содержание этих изданий тратятся большие финансовые средства.

Причем подобные ресурсы декларируют, что ставят перед собой цель информировать американцев о местных новостях. А на деле работают на то, чтобы любыми путями завоевать умы избирателей.

Между тем, как отмечает в своем материале Reuters, за последние 50 лет в американском обществе выросло недоверие между двумя политическими лагерями - демократическим и республиканским. Ярко это иллюстрирует тот факт, что все большее число родителей были бы недовольны, если бы их ребенок вступил в брак с кем-то из другой политической партии.

Главной интригой промежуточных выборов в Палату представителей США, которые состоятся 8 ноября 2022 года, станет то, какая партия - Демократическая или Республиканская - получит контроль над каждой палатой американского парламента. Согласно прогнозам, республиканцы могут увеличить свое представительство в обеих палатах законодательного органа, что даст им возможность препятствовать реализации предложений президента-демократа Джо Байдена.