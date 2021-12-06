Взятки за сокрытие фактов незаконных рубок деревьев. Возбуждено и расследуется уголовное дело
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Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о получении взяток. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности сотрудников ОБЭП Могилевского РОВД.
По данным следствия, 49-летний мужчина, являясь мастером леса, в период с мая по сентябрь 2020 года за сокрытие фактов незаконных рубок деревьев и предоставление информации о рейдовых мероприятиях работниками лесхоза, систематически получал денежное и материальное вознаграждения от заинтересованного лица.
Будучи уполномоченным на совершение юридически значимых действий по задержанию нарушителей и наложению ареста на незаконно добытый лесоматериал, по принятию мер к пресечению выявленных нарушений и составлению протоколов об административных правонарушениях в области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов, за благоприятное решение вопросов о непривлечении к ответственности, мастер леса получил от лица, нарушавшего законодательство о лесопользовании, денежное вознаграждение в размере более 1100 рублей. Кроме того, в качестве взятки обвиняемый получил также автомобиль. Установлено 3 эпизода преступной деятельности.
Следователями в рамках уголовного дела допрошены обвиняемый и свидетели. Проведен обыск по месту жительства фигуранта, на имущество обвиняемого наложен арест. В ходе предварительного расследования полученный в качестве взятки автомобиль изъят.