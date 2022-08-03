Взяла кредиты в банках и перевела незнакомцам 20 тысяч рублей: как не стать жертвой мошенничества?

В оперативно-дежурную службу Ленинского РУВД г. Могилева обратилась 48-летняя жительница Могилевского района, которая рассказала было похищено около 20 000 белорусских рублей.

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РУВД г. Могилева выяснили, что на мобильный телефон заявительницы поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший мужчина представился сотрудником ОВД, назвал свои инициалы, а после сообщил: от ее имени в различные банки города Могилева были направлены заявки на получение кредитов. При этом он продиктовал полные анкетные и паспортные данные женщины, на что та ответила, что никаких заявок на получение денежных средств не оформляла и впервые слышит об этом.

Тогда он предложил перенаправить жительницу области к сотруднику службы безопасности банка. В беседе с последним заявительница узнала, что в одном из банков пытаются оформить кредит на ее имя, и для предотвращения его оформления она должна самостоятельно приехать в банк, где оформит кредитный договор и тем самым не позволит получить денежные средства третьим лицам. После разговора обманутая женщина отправилась в ближайшее отделение банка, в котором и правда оформила на свое имя кредит в 5000 белорусских рублей. Как было продиктовано местной жительнице, с целью сохранения денежных средств, все тот же «сотрудник службы безопасности банка», продолжая общаться с ней по телефону, предоставил реквизиты счета, на который нужно было перевести взятые в кредит деньги. Находясь в отделении почты, безоговорочно поверившая незнакомцу женщина перевела наличные деньги на чужой счет.

Однако на этом история не закончилась: спустя 30 минут ей вновь позвонили и сообщили, что на нее снова пытаются оформить кредит, однако уже в другом банке. Преступная схема обмана повторилась в точно такой же последовательности, как уже было описано выше, еще три раза: женщина брала кредиты в разных банках города, а полученные суммы снова переводила на чужой счет.

Когда с различных банков местной жительнице стали приходить уведомления о необходимости немедленно погасить взятые кредиты, она была шокирована: ведь «сотрудник службы безопасности» обещал ей, что она заботится исключительно о своей финансовой безопасности. Однако уже реальные сотрудники объяснили женщине, что она стала жертвой мошенничества, после чего последняя обратилась за помощью к правоохранителям.

Похожий случай произошел и с 59-летней могилевчанкой, у которой аналогичным мошенническим образом были похищены деньги в сумме 11 000 белорусских рублей. Неизвестное лицо связалось с местной жительницей посредством одного из мессенджеров в сети Интернет и путем обмана убедило взять на себя несколько кредитов.

Могилевчанка рассказала правоохранителям: лицевой счет в банке открывала около двух лет назад для того, чтобы работодатель мог переводить на него заработную плату. Незнакомец представился сотрудником именно того банка, услугами которого пользовалась могилевчанка. Он сообщил заявительнице, что ее персональные данные были взломаны, предположительно, другими недобросовестными сотрудниками банка, после чего отметил, что ему необходимо найти злоумышленников, ведь именно они от имени ничего не подозревающей женщины направили заявки на кредиты в другие банки. Мужчина также сообщил, что по данному факту проводится «милицейская операция», а, стало быть, могилевчанке уже нет нужды самостоятельно обращаться в милицию, об этом «сотрудник банка» уже позаботился. Он также рассказал, что карточка будет заблокирована, чтобы с нее не похитили деньги.

После мужчина дал «потерпевшей от рук мошенников» четкие инструкции: ехать в банк, оформить кредит, а выданные наличные деньги положить на почте на указанный им счет. Когда женщине в одиночку не удалось разобраться со всеми заданиями, трубка была передана человеку, который представился якобы сотрудником милиции. Он пояснил могилевчанке, что в настоящее время очень много мошенников, от действий которых страдают невинные граждане. Затем даже привел различные примеры, после чего местная жительница, полностью уверенная, что разговаривает с представителем правоохранительных органов, перевела деньги. Незнакомец даже подтверждал свою личность, прислав пострадавшей женщине якобы фото служебного удостоверения. Также он убедил ее в том, что в случае необходимости предоставит все необходимые документы по месту службы потерпевшей, и банк сможет возместить ей все понесенные убытки.

Таким образом женщина оформила на себя еще три кредита, и только после стала сомневаться: разнились лицевые счета. Она подавала заявки на кредиты в одних банках, а оплачивала их в других. Осознав, что была обманута, могилевчанка обратилась в милицию.

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД г. Могилева рекомендуют могилевчанам быть бдительнее, чтобы не стать жертвами мошенничества и сохранить свои финансы, а также избежать обмана:

В большинстве случаев мошенники представляются сотрудниками банков или иных организаций и предлагают отменить подозрительную операцию либо заявку на кредит. Под видом покупателей товара, реализуемого на интернет-площадках, выманивают реквизиты карт через мессенджеры либо копии известных сайтов (Куфар, Европочта, Белпочта, СДЭК, интернет-банк и др.).

Мошенники обзванивают клиентов, представляясь сотрудниками различных служб банков, Национального банка, Ассоциации банков, правоохранительных органов. Звонок поступает на мобильный телефон или в мессенджер. При этом номера телефонов, с которых осуществляется звонок, могут быть похожи на официальные телефоны этих организаций.

Чтобы войти в доверие, злоумышленники могут обращаться по имени, назвать адрес или часть цифр номера карты. В процессе разговора возможны "переключения" на сотрудников иного (обслуживающего) банка. Цель — убедить клиента предоставить данные, необходимые для входа в интернет-банк, а также для осуществления платежа.

Получив информацию, мошенник списывает деньги со счетов. Кроме того, часто клиент, предоставив все данные, одобряет, тем самым, оформление на свое имя кредита. В этом случае, он теряет не только средства со своих счетов, но и сумму одобренного кредита.

Самые распространенные уловки мошенников: отмена перевода/заявки на кредит.

В большинстве случаев звонящий сообщает о подозрительных операциях по карточке либо об оформлении кредита или овердрафта на ваше имя. Для блокировки подозрительной операции или отмены заявки на кредит злоумышленник при разговоре требует срочно предоставить следующие данные (возможно, не все из перечисленного):

• личный номер паспорта;

• полный номер карточки или последние 4 цифры карточки и CVV-код;

• СМС-коды, которые приходят на ваш телефон от банка (M-код, 3D-Secure kod).

Участие в спецоперации. Мошенник, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщает о проведении служебного расследования по факту хищения денежных средств клиентов неустановленным сотрудником банка. Однако, клиента просят не звонить в банк, так как звонок может помешать расследованию, и предупреждают о наличии уголовной ответственности за препятствование расследованию. Далее звонок переключается якобы на сотрудника правоохранительных структур (МВД, прокуратуры и т.п.), который продолжает вводить клиента в заблуждение. Во время общения на любой стадии разговора под предлогом страхования вклада, блокировки счета и т.д. предпринимаются попытки получения конфиденциальных данных. Также для проверки «недобросовестных» сотрудников банка клиента вынуждают оформить кредит, уверяя, что его не надо будет потом погашать, и убеждают установить приложение «AnyDesk — удаленное управление» из Google Play или App Store, позволяющее получить доступ к счету клиента для осуществления несанкционированного перевода денежных средств.

Будьте бдительны, не попадайтесь на уловки мошенников!

Официальный представитель

Ленинского РУВД г. Могилева

Елена Симонова