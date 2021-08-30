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Взрывы прогремели в Кабуле

БЕЛТА 81 0

Взрывы прогремели в Кабуле

Жители Кабула и местные СМИ сообщили о взрывах, которые были слышны рано утром в столице Афганистана. Об этом проинформировали в CNN.

Журналистка масс-медиа сообщила: "В течение последнего часа в Кабуле были слышны взрывы". При этом подробности и обстоятельства не уточнялись.

 

Известно, что днем ранее американские силы нанесли удар с беспилотника, уничтожив в Кабуле автомобиль со взрывчаткой. Как уточняет ТАСС, с помощью этого авто намеревались совершить теракт боевики группировки "Исламское государство в Хорасане". Согласно поступающим данным, в результате атаки ВС США были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. Жертвами удара стали девять человек.

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